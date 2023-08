Trio é detido com dois simulacros de pistola no centro de São Carlos

Os objetos que estavam em posse dos suspeitos, foram apreendidos - Crédito: Maycon Maximino

Um trio, em atitude suspeita, foi detido por policiais militares por volta das 7h desta quinta-feira, 17, no cruzamento da Avenida São Carlos com a rua 28 de Setembro, no centro de São Carlos. Com eles, foram apreendidos dois simulacros de pistola.

Segundo os PMs que estavam presentes na ação policial, um adolescente de 16 anos portava um simulacro de pistola e uma porção de maconha. Um comparsa, com a mesma idade, dois celulares de origem suspeita.

Já com o terceiro integrante, de 40 anos, um segundo simulacro de pistola. Consta ainda que o suspeito, com uso de uma carteirinha de estudante, se infiltrava no interior da USP São Carlos e seria o responsável pelo furto de pelo menos quatro bikes. Há filmagens que mostram a ação criminosa do acusado.

O trio foi detido e encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe. Já os celulares, simulacros e maconha, apreendidos.

