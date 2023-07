Trio é detido após PM localizar carro roubado e arma em residência

Um jovem de 18 anos e dois adolescentes de 16 e 17 anos, foram detidos na noite de sábado (22), em uma residência na Rua Nações Unidas, no Jardim Cruzeiro do Sul, suspeitos de envolvimento em crimes de roubo e receptação.

Policiais militares do CGP foram averiguar uma denúncia de que havia um carro roubado em uma residência e chegando no local, visualizaram um Honda City, sem placas, na garagem.

Através da numeração do chassi, a equipe verificou que havia queixa de roubo do veículo, no Jardim Medeiros, no último dia 20 de julho, ou seja, dois dias antes.

No imóvel estavam os dois adolescentes e o jovem, que foram abordados, sendo que dois deles já possuem passagem por tráfico de drogas. Eles foram detidos, conduzidos ao plantão policial, ouvidos e liberados.

Na residência foram localizados e apreendidos ainda, uma arma de fogo, um rádio HT e um celular.

O carro foi apresentado no plantão policial e devolvido ao proprietário.

