Trio é detido após assaltar casa no Jardim Beatriz

Três assaltantes foram detidos por volta da 1h20 desta sexta-feira, 20, acusados de roubar uma casa na rua Major João Manoel de Campos Penteado, no Jardim Beatriz.

Segundo apurado, T.C.S., 38 anos, H.E.G., 21 anos e um adolescente de 16 anos, armados de faca, teriam invadido uma casa e após ameaças de morte às vítimas, se apoderado vários pertences. Posteriormente fugiram em um BH20.

As vítimas acionaram a Polícia Militar iniciou diligências. Com as características dos possíveis autores, o trio foi localizado no Jardim Itamaraty e no São Carlos 8. Todos foram reconhecidos pelas vítimas.

Encaminhados ao plantão, os acusados ficaram à disposição da autoridade policial.

