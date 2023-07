Trio assalta empresa e residência na Lagoa Serena

SIGA O SCA NO

Fiorino foi recuperada pela PM e estava abandonada na região da Praça Itália - Crédito: Maycon Maximino

Três ladrões, dois armados e um terceiro portando uma faca, assaltaram uma empresa e uma residência por volta das 7h30 desta quinta-feira, 27, na rua Vivaldo Lanzoni, no Núcleo Residencial Sílvio Villari (Lagoa Serena). O veículo foi recuperado.

Policiais militares apuraram que os bandidos inicialmente renderam o funcionário da empresa que fica ao lado da casa proprietário.

Em seguida, os criminosos e o funcionário foram até a casa do dono, que estava acompanhado da esposa. Ambos, ao verem que seria um assalto, passaram a gritar, mesmo sabendo que os desconhecidos estariam armados.

Os bandidos optaram por fugir e levaram o celular do funcionário e a Fiorino da empresa, que estava do lado de fora do barracão. A Polícia Militar foi acionada e localizaram o veículo na região da Praça Itália. Já o celular, os três bandidos levaram.

Devido ao modus operandi dos criminosos, bem como as características e as armas utilizadas, os policiais acreditam que sejam os mesmo bandidos que tentaram assaltar uma empresa às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), na região da Havan na noite de quarta-feira, 26. O assalto foi registrado na CPJ.

