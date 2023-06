Tribunal do Júri condena a 16 anos de prisão servente que matou mulher dentro Botafogo

Local do crime e Marisa no detalhe - Crédito: Maycon Maximino

No início da tarde de quinta-feira (23), o juiz Antônio Benedito Morelo, presidente do Tribunal do Júri da comarca de São Carlos, reuniu os sete jurados sorteados para compor o Conselho de Sentença, o promotor púbico Dr. Daniel Henrique Silva Miranda, que atuou na acusação e os advogados de defesa Dr. Reginaldo da Silveira, Dr. Rodrigo Garcia da Silva e Dra Najara Ribeiro Alves, para levar ao banco dos réus o ajudante de pedreiro Etevaldo Gama de Oliveira, 48, o qual foi pronunciado pelo crime de feminicídio contra a esposa Marisa de Souza Pereira, 38. (relembre o caso).

Segundo os autos, na do dia 6 de novembro de 2021, por volta das 19h05, Marisa desceu do carro de Etevaldo onde estava sendo ameaçada e entrou desesperada em uma farmácia na avenida José Pereira Lopes com o objetivo de se esconder e pedir ajuda.

Ela foi perseguida por Etevaldo que estava armado com uma faca e acabou sendo friamente assassinada nos fundos da farmácia.

O acusado acabou detido por populares ao tentar fugir. Com a chegada da Polícia Militar, ele acabou preso em flagrante.

No decorrer do Inquérito Policial, outras testemunhas falaram sobre a vida do casal e da violência que Mariza sofria frequentemente. Outra testemunha relatou que Mariza, tinha três filhas, sendo duas de 7 e 17 anos, com Etevaldo. As duas filhas do casal, por ordem judicial a Vara da Infância e Juventude foram entregues para a avó materna para regularização de adoção na cidade de Campinas.

Ao final do julgamento, os sete jurados se recolheram e após analisarem os quesitos da acusação e defesa deram ao presidente do tribunal do Júri a decisão que acatou a tese da acusação. O logo em seguida o Juiz Dr. Antônio Benedito Morelo, preferiu a sentença que condenou Etevaldo Gama de Oliveira, 48, a cumprir a pena de 16 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de feminicídio. Somente por volta das 22 horas, foi que agentes prisionais encaminharam o ajudante de pedreiro para o Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara, onde aguarda a transferência para uma penitenciária do Estado de São Paulo, onde passará a cumprir a pena imposta pela Justiça Criminal que negou-lhe o direito de responder pelo crime em liberdade.

