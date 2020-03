Três suspeitos são detidos após roubo a pizzaria

Crédito: Marco Lúcio

Três pessoas foram detidas após um assalto a uma pizzaria localizada na rua Cidade de Milão, na Vila Prado, na noite desta sexta-feira (20).

Segundo informações, dois ladrões, sendo um deles armado com um simulacro, entraram no estabelecimento e anunciaram o roubo, fizeram ameaças, subtraindo cerca de R$ 200,00 e fugiram em um Onix vermelho.

Os policiais militares Cabo Neto e Soldado Marlon, em patrulhamento pela área central, já cientes do crime e das características dos autores e do veículo, se depararam com o Ônix igual ao descrito, transitando com três pessoas a bordo. Eles fizeram uma abordagem, verificaram que os ocupantes também tinham as características descritas e o menor de 17 anos confessou que ele havia cometido o roubo com um comparsa que não estava alí e que a mulher que estava dirigindo o carro foi quem deu fuga pra eles.

No veículo também estava a namorada do acusado, mas ela não havia participado do roubo e o comparsa não foi localizado.

Os pms foram até a casa onde o adolescente mora, na rua Pernambuco, no Jardim Pacaembú e o adolescente indicou onde havia guardado o simulacro e as roupas ultilizadas no roubo.

Os três foram encaminhados ao plantão policial, onde o menor foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado a Fundação Casa, a namorada dele foi ouvida e liberada e a condutora do veículo permaneceu à disposição da Justiça.

