Três pessoas morrem e uma fica gravemente ferida na SP-215 em São Carlos

Crédito: Luciano Lopes

Um grave acidente tirou a vida de três pessoas e deixou mais uma gravemente ferida nesta noite de quarta-feira (09), na rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215).

De acordo com as primeiras informações, o condutor do Palio Weekend seguia no sentido Cidade Aracy - Washington Luiz, quando, em frente a empresa Bandeirantes, por razões desconhecidas, invadiu a faixa contrária e bateu de frente contra um Monza que transitava no sentido oposto.

O motorista do Palio Weekend estava sozinho e morreu na hora, assim como um homem e uma mulher que estavam nos bancos da frente do Monza, enquanto uma mulher que estava no banco traseiro, foi socorrida em estado grave.

O SCA acompanha a ocorrência. Mais informações a qualquer momento.

