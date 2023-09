Três motocicletas são localizadas pela Polícia Militar na tarde de sábado

Crédito: Maycon Maximino

Três motocicletas, sendo duas produtos de furto e uma produto de roubo, foram recuperadas pela Polícia Militar na tarde deste sábado (23).

A CB 300R e a CG Titan 160 foram roubadas em uma residência, na noite anterior e abandonadas na Rua José Loretti, no Jardim Ipanema, onde foram localizadas, com as chaves nos contatos, por policiais militares, após denúncia.

Os policiais também receberam informações sobre o endereço de um dos suspeitos que abandonou as motos e foi até lá.

Ao ser questionado, o suspeito disse o primeiro nome dos autores do roubo e contou que eles foram até lá com as motos, retiraram as carenagens e as levaram embora. Posteriormente, um deles teria voltado e pedido que ele ajudasse a levar as motos a um determinado local, que é onde elas foram abandonadas.

As carenagens foram encontradas na residência.

Em seguida, a equipe foi até a residência de um dos autores do roubo. A residência, que fica no Arnon de Mello, costuma ser utilizada por usuários de drogas. O acusado foi encontrado no local e confessou o crime.

O outro acusado não foi localizado e os dois detidos foram conduzidos ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

As motos foram apresentadas no plantão policial e recolhidas ao pátio municipal, pois estavam com as numerações do chassi e do motor raspadas e outras irregularidades.

TERCEIRA MOTO

Outra motocicleta, uma CB Twister amarela, foi recuperada por outra equipe da Polícia Militar, na Rua Paraná, no Jardim Pacaembú, em uma mata, por outra equipe da Polícia Militar, que realizava um patrulhamento pela região.

Não havia ninguém pelo local, a moto estava com as numerações do chassi e do motor intactas e apresentava queixa de furto.

Ela foi apresentada no plantão policial e ficou à disposição do proprietário.

