Três guardas municipais ficam feridos após colisão no centro de São Carlos

Viatura da GM e veículo envolvidos no acidente - Crédito: Maycon Maximino

Três guardas municipais, um homem e duas mulheres, ficaram feridos após uma colisão no centro de São Carlos na manhã desta quarta-feira, 19.

A viatura transitava pela rua Bento Carlos e no cruzamento com a rua 9 de Julho foi atingida por um carro, cuja motorista que não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. No veículo havia um ex-vereador de Itirapina que teve luxação em um dos braços.

Já na viatura, os três GMs sofreram ferimentos, mas, por meios próprios foram até a Santa Casa para atendimento médico.

