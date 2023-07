SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Três carros se envolveram em um engavetamento na tarde desta sexta-feira (14), na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Segundo informações, um GM/Monza, um GM/Celta e um GM/Prisma seguiam no sentido interior/capital e no km 233, perto da entrada do bairro Santa Maria, se envolveram na colisão.

O resgate da concessionária chegou a ir até o local da ocorrência, mas nenhum dos envolvidos ficou ferido.

Leia Também