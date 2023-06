Trânsito causa briga entre dois homens na Vila Prado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O trânsito teria causado uma briga entre dois homens por volta das 20h30 de sexta-feira, 23, na Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga), na Vila Prado.

Um homem de 25 anos formulou boletim de ocorrência e teria afirmado que estava com um amigo no seu carro e em dado momento, um casal em outro carro, teria feito uma manobra a sua frente, impedindo-o de continuar o trajeto.

Ato contínuo, o motorista do outro veículo, segundo a vítima, teria feito gestos com as mãos e ofendê-lo. Em dado momento, foi em sua direção e alterado, passou a desferir socos. A vítima disse que pediu para ele parar e como isso não ocorreu, também começou a dar socos, fazendo com que o agressor caísse, desacordado. O caso foi registrado na CPJ.

