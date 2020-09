Tragédia no Santa Angelina: criança morre prensada por moto

Caso trágico foi registrado no Plantão Policial - Crédito: Maycon Maximino

Uma tragédia marcou e entristeceu São Carlos no feriado de 7 de setembro. Um menino de apenas 2 anos morreu no final da manhã na, rua Geraldo Belini Filho, no bairro Santa Angelina, após ser prensado por uma moto.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a criança estava brincando na área externa de sua casa e a mãe ao procurá-la a encontrou desfalecida, com a cabeça prensada entre uma moto e a borda da piscina feita em alumínio.

A mulher pediu ajuda ao marido e a criança foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Santa Felícia, onde todas as providências foram tomadas para tentar salvar a sua vida, mas infelizmente o menino Antoni Gabriel Vicentini acabou falecendo.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada no Plantão da Polícia Civil.

O local onde ocorreu o trágico acidente passou por perícia e o caso será investigado pelas autoridades.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também