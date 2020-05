Traficante é preso em flagrante após seis anos de "serviço"

Um homem foi preso em flagrante por tráfico na manhã deste sábado (23), no Cidade Aracy.

A Polícia Militar recebeu a denúncia que dois homens estariam comercializando entorpecentes na rua Giuseppe Broggio e que as drogas estariam escondidas atrás da placa de um Gol estacionado.

Uma equipe foi averiguar e chegando lá deparou-se com um suspeito com as características de um dos descritos. Ele foi abordado e prontamente confessou que trafica há seis anos e nunca havia sido conduzido à delegacia. Disse também que havia assumido o "turno" do tráfico às 3 horas e que naquele momento já havia terminado.

O traficante também mostrou onde estava o restante dos entorpecentes e contou que vende drogas porque passa por dificuldades financeiras em casa.

Ele foi detido, conduzido ao plantão policial e preso em flagrante, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também