Trabalhador morre após ter moto atingida por carro na Washington Luís, em São Carlos

Carro que causou acidente e vítima no detalhe. - Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada desta sexta-feira, 18, um grave acidente terminou coma morte de um homem de 46 anos, na rodovia Washington Luís, em São Carlos. O motorista do carro que causou o acidente se recusou a realizar o teste do bafômetro.

A vítima fatal foi identificada como Anderson Caldeiran Silva. Segundo o SCA, apurou, por volta das 3h, Anderson que trabalhava como atendente de alarme, foi até a região do Posto Castelo, atender um cliente. Ao retornar do atendimento, foi atropelado por um Jaguar no trecho onde funcionava a empresa Liquigás.

O Corpo de Bombeiros e o médico da concessionária estiveram no local, porém Anderson morreu antes da chegada das equipes.

O motorista do carro foi conduzido até o plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ). Inicialmente ele se negou a realizar o teste do bafômetro e foi encaminhado ao hospital para retirada de sangue para posterior exame de dosagem alcoólica.

O corpo de Anderson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e ainda na manhã desta sexta-feira deverá ser liberado aos familiares para o funeral.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

