Trabalhador morre após ser atingido por galho de árvore em São Carlos

Um funcionário (nome e idade ainda não divulgados) morreu no final da manhã desta quarta-feira, 25, após ser atingido por um galho de uma árvore na Fazenda Santa Maria do Monjolinho, localizada no km 160 da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (entre São Carlos e Ribeirão Bonito).

O São Carlos Agora apurou que funcionários realizavam a poda em árvores de eucalipto, quando o galho de uma delas atingiu em cheio a cabeça da vítima, que morreu no local.

O Samu chegou a ser acionado, porém os socorristas nada puderam fazer.

