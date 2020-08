Trabalhador fratura o pé em acidente de trabalho

Crédito: Maycon Maximino

Um trabalhador (nome e idade não revelados) foi vítima de um acidente na tarde desta segunda-feira, 3. Ele sofreu uma queda de aproximadamente sete metros e fraturou um dos pés.

A vítima estava em uma obra no antigo Frigorífico Rei Frango, no km 235 da Rodovia Washington Luís (sentido capital/interior). Auxiliava na construção e estava ao lado de uma retroescavadeira que, com a ajuda de um cabo de aço, tentava colocar uma tora em cima de uma ponte de madeira.

Em dado momento a tora rolou e provocou o acidente, com o trabalhador sofrendo a queda. Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu socorreu a vítima à Santa Casa para atendimento médico. Um auto bomba do Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência.

