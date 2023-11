SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um trabalhador de 31 anos foi vítima de um assalto na manhã de segunda-feira, 13, na rua República do Líbano, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Ele afirmou que esperava o coletivo em um ponto de ônibus, quando um desconhecido que estaria armado, fez ameaças de morte e o obrigou a entregar sua carteira com documentos. Disse ainda que tinha um comparsa nas proximidades. Após o crime, ambos fugiram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também