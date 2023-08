Torcedor do Corinthians alega que foi agredido por integrante de organizada são-carlense

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de lesão corporal foi registrado na noite desta quarta-feira, 16, em um estabelecimento na rua Antonio Blanco, na Vila Laura e durante um desentendimento, um torcedor corintiano teria sido agredido a socos e chutes no rosto por um suposto integrante da Gaviões da Fiel.

Segundo consta em boletim de ocorrência, o fato teria ocorrido durante a semifinal da Copa do Brasil, onde o São Paulo ganhou do Corinthians por 2 a 0 e se classificou para a decisão, eliminando o adversário.

De acordo com a vítima, o responsável pela organizada são-carlense do Corinthians, alegando o fato de ‘zoações’ entre as duas torcidas, teria partido para cima e o agredido. O torcedor caiu no chão e teria recebido chutes no rosto. A vítima alega não saber o motivo.

Posteriormente o torcedor deixou o local e na manhã desta quinta-feira, 17, foi até a CPJ e registrou queixa sobre a lesão corporal, já que ficou com ferimentos no rosto. O caso será investigado.

Leia Também