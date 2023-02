Homem é acusado de fazer pedidos em aplicativo e mandar entregar em casa de mulher em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Agência Brasil

A Polícia Civil irá investigar um caso que tem incomodado uma família em São Carlos. Uma das vítimas, uma mulher de 27 anos, formulou queixa-crime na CPJ e relatou o problema que ela e suas irmãs tem passado.

Com frequência, um homem tem entrado em contato com estabelecimentos comerciais onde paz solicitações de pizzas que devem ser entregues em um apartamento no Jardim Medeiros. Recentemente, em apenas um dia, sete motoboys de setes casas comerciais diferentes foram até o endereço.

Porém tais pedidos, segundo a vítima, nunca foram feitos o que causa prejuízo para os estabelecimentos, pois os motoboys retornam com os pedidos e incômodo para a família, pois há casos que acontecem perto da meia-noite.

A vítima relatou ainda às autoridades policiais que acredita quem seria o responsável: um homem que seria casado e estaria interessado em uma de suas irmãs que não quer nenhum tipo de relacionamento. Como uma forma de retaliação, estaria agindo desta forma. Diante de tais informações, a Polícia Civil irá investigar o caso.

