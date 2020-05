Tio e sobrinho são presos por tráfico de drogas em São Carlos

Droga e material apreendidos pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Policiais da ROCAM prenderam na tarde desta quinta-feira (28) tio e sobrinho por tráfico de drogas em São Carlos. O primeiro transportava o entorpecente e o segundo embalava.

PMs em patrulhamento pelo bairro Antenor Garcia abordaram uma motocicleta no cruzamento das ruas Luiz Paulino dos Santos e Jaime Bruno. Com o condutor foi encontrado uma parte do entorpecente.

Indagado, o motoqueiro informou que estava levando a droga para o CDHU e "caguetou" o sobrinho, que segundo ele é o responsável por embalar o entorpecente.

Os policiais foram até a casa do sobrinho que também fica no Antenor Garcia. Lá flagraram o jovem de 19 anos com a "mão na massa". Ele estava embrulhando drogas em uma bacia. Na casa foram encontrados entorpecentes, material para embalagem, balança de precisão e dinheiro.

Já na casa do tio de 40 anos, na rua Inajá, região do CDHU, havia mais uma pequena quantidade de cocaína e anotações referentes ao tráfico de drogas.

Tio e sobrinho foram conduzidos até a Delegacia de Entorpecentes (DISE) onde permaneceram à disposição da Polícia Civil.

