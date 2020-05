Tenente-Coronel Mussolini assume o comando da Polícia Militar em São Carlos

O 38º Batalhão da Polícia Militar com sede em São Carlos tem novo comandante. O Tenente-Coronel Sérgio Mussolini Filho assume o posto nesta quarta-feira (27) no lugar do Major Luiz Enrique Souza Ikeda.

Natural de Descalvado, Mussolini está há 31 anos na Polícia Militar e já atuou em várias unidades pelo estado. A última cidade que trabalhou foi Ribeirão Preto.

Além de São Carlos, o 38º BPM/I é responsável pelo policiamento nas cidades de Ribeirão Bonito, Ibaté, Dourado, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira.

Devido a pandemia de covid-19, a solenidade de passagem de comando foi transferida para uma data posterior.

Desejamos sorte ao novo comandante.

