Tatuador é esfaqueado pela irmã no Cidade Aracy

Um homem de 46 anos foi esfaqueado pela própria irmã na tarde de sábado (28), no Cidade Aracy.

De acordo com informações, o tatuador e sua irmã tiveram uma discussão e ela o atingiu com uma facada no tórax.

Ele foi socorrido à UPA do Cidade Aracy, onde recebeu os primeiros atendimentos e em seguida foi encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado, mas não corre risco de morte.

A ocorrência foi registrada no plantão policial e e acusada não foi localizada até o momento.

