Suspeitos tentam invadir casa no Parque Primavera

Crédito: Divulgação

Moradores do Jardim Primavera estão preocupados com a constante presença de pessoas suspeitas pelo bairro, inclusive durante o dia.

Um morador que não quis se identificar encaminhou imagens de uma câmera de segurança que mostram dois homens mexendo na concertina de uma residência na rua Tomás Lofreta, por volta das 17h desta sexta-feira (21).

Um dos suspeitos parece tentar cortar a concertina com um alicate, mas logo desiste e os dois vão embora.

O São Carlos Agora entrou em contato com a Polícia Militar que informou que intensificou as rondas no bairro e e alguns suspeitos já foram abordados e identificados.

A população deve colaborar com a Polícia, ligando 190 quando perceber alguém estranho nas redondezas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também