Suspeitos são detidos com drogas em arquibancada de campo de futebol

Crédito: Divulgação

Uma equipe do Canil da Guarda Municipal em patrulhamento preventivo na manhã desta quinta-feira, 7, pela rua João Paulo, no Cidade Aracy, deteve dois homens que estavam em atitude suspeita na arquibancada de um campo de futebol.

Diante do fato foi feita a abordagem na dupla e após revista, no bolso de E.R.R. foi localizado uma porção de maconha e com M.L.S. nada foi encontrado.

Em buscas próximo a eles, em uma sacola plástica, foi localizado 11 porções de maconha e R$ 30,00. Detidos, foram conduzidos à Dise.

