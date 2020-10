Suspeito vê viatura da GM, foge e abandona droga

12 Out 2020 - 06h33

Um suspeito ao ver a viatura da Guarda Municipal fugiu e abandonou uma quantidade de entorpecentes. O fato aconteceu no cruzamento das ruas Tietê com a Tocantins, no Jardim Jockey Club, por volta das 17h30 deste domingo, 11.

Os GMs realizavam patrulhamento pelo bairro, momento em que o suspeito ao ver a viatura, correu e pulou um muro, não sendo mais localizado. Em revista pelo local onde ele estava, havia 32 pinos vazios e outros 25 com cocaína. A droga foi apreendida e encaminhada ao plantão policial.

