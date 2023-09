Suspeito resiste a abordagem e é detido pela PM no Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma simples abordagem de rotina, acabou em confusão no Cidade Aracy, por volta das 11h15 desta terça-feira, 5, quando um casal, após investir contra policiais militares, foram detidos e encaminhados à CPJ. A mulher seria ainda uma gestante.

Segundo consta em boletim de ocorrência, após denúncia anônima de que um homem estaria armado e se envolveu em uma briga na Avenida Vicente Laurito, PMs foram acionados via Copom e no local dos fatos, identificaram um suspeito, de 23 anos, com as características fornecidas.

Ao pedir para que parasse, o acusado não atendeu. Os PMs solicitaram que ele atendesse o pedido várias vezes e após recusas e com a suspeita que poderia estar armado e com o intuito de preservar a integridade de pessoas próximas, os policiais utilizaram de força física para conter o suspeito que resistiu à prisão.

Em seguida, apareceu a companheira do acusado, de 21 anos, que estaria gestante e passou a chamar os PMs de “lixo” e partiu para cima na tentativa de agredi-los. A mulher foi contida e ambos, após recusarem atendimento médico, foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

