Suspeito foge e abandona droga no Santa Angelina

SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida pela GM - Crédito: Divulgação

A equipe Canil da Guarda Municipal apreendeu por volta das 10h15 desta sexta-feira, 28, em um terreno no cruzamento das Avenidas Dr. Gildeney Carreri com a João Dagnone, no Jardim Santa Angelina, uma quantia em entorpecentes. Um suspeito fugiu.

Os GMs estavam em patrulhamento quando chegaram até o local. Um homem ao ver a viatura, deixou o local. Mas com o auxílio da K9 Índia, foi localizado em um terreno, duas sacolas com 50 pinos com cocaína, 28 porções de maconha e dois tabletes da mesma droga, além de R$ 106. Tudo foi apreendido e encaminhado à CPJ.

Leia Também