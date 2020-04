Suspeito é flagrado com crack no Cruzeiro do Sul

Crédito: Maycon Maximino

Um suspeito de 26 anos foi detido com entorpecentes na tarde desta quinta-feira, 17, na rua Basílio Dibbo, no Jardim Cruzeiro do Sul.

Policiais militares da Rocam receberam denúncias via Copom que um homem praticava o tráfico e no local realizaram a abordagem. Após revista localizaram com ele 26 pedras de crack e próximo, em uma árvore, uma garrafa com mais 72 pedras da mesma droga.

Encaminhado à Dise, ficou à disposição da autoridade policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também