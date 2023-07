Suspeito é detido pela PM com entorpecentes no Jardim Paulista

A droga que estava em poder do suspeito foi apreendida - Crédito: Divulgação

Um homem, com passagens policiais por tráfico de entorpecentes, foi detido por volta das 19h50 desta quarta-feira, 5, pelo mesmo crime. O flagrante aconteceu no cruzamento das ruas Mario Luchesi com a Samuel Carvalho, no Jardim Paulista.

Os PMs realizavam patrulhamento preventivo quando perceberam que o suspeito tentou se esconder atrás de um caminhão com a aproximação da viatura. Na oportunidade, jogou uma bolsa embaixo do veículo e tentou a fuga. Porém, foi abordado e com o suspeito, nada de ilícito foi encontrado, mas ao retornarem ao local onde estava o acusado, recuperaram a bolsa e no interior havia entorpecentes e dinheiro.

O acusado foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e recolhido ao centro de triagem.

Leia Também