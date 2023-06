Suspeito é detido pela GM em tentativa de furto a estabelecimento comercial

SIGA O SCA NO

Loja na Getúlio Vargas foi invadida por ladrões: um foi detido - Crédito: Divulgação

Um homem de 45 anos foi detido por guardas municiais por volta da 1h28 desta terça-feira, 27, acusado de tentar furtar um estabelecimento localizado na Avenida Getúlio Vargas, na Vila Isabel.

Uma empresa de segurança contatou a corporação, uma vez que havia indícios que suspeitos foram flagrados em uma loja que comercializa pisos e revestimentos.

Viaturas foram ao endereço e com a presença do proprietário, abriram a loja e localizaram um desconhecido no interior. Ele já havia separado vários produtos que seriam levados. Seus comparsas fugiram. O sistema de câmeras de segurança havia sido danificado.

O acusado após ser detido, foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

Leia Também