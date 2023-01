Suspeito é detido pela Força Tática e acusado de tráfico de entorpecentes

SIGA O SCA NO

A droga apreendida pelos PMs da Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 30 anos foi detido por policiais militares da Força Tática por volta das 21h desta quinta-feira, 19. Acusado de tráfico, foi encontrado em seu poder crack e cocaína.

Os PMs estavam em patrulhamento preventivo e no cruzamento das ruas Hermínio Bernasconi com a Major Manoel de Campos Penteado, no Boa Vista, flagraram o suspeito que tentou a fuga, mas foi abordado.

Após revista, localizaram em uma pochete que estava em poder do acusado, 146 pedras de crack, 15 pinos com cocaína, R$ 787,20 e uma máquina de cartão de crédito/débito.

Foi constatado ainda que o detido é um “velho conhecido” e possui várias passagens criminais. Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

