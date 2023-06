Suspeito é detido com entorpecentes no Aracy

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do acusado de tráfico - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram na manhã desta quinta-feira, 15, um suspeito de 18 anos, acusado de tráfico de entorpecentes.

O flagrante aconteceu na rua João Paulo, no Cidade Aracy em um local conhecido como “ponto” de tráfico. Após revista, em sua cintura, uma sacola com drogas. Próximo a ele, outra sacola com mais entorpecentes e uma máquina de débito/crédito. Encaminhado à CPJ, foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. O detido já tem várias passagens pelo mesmo crime.

