Parte da droga que estava em poder do suspeito - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares foram acionados via Copom, para atender denúncia de tráfico de entorpecentes. Na rua Antônio Spaziani, na Vila Jacobucci, haveria um suspeito no comércio de drogas.

No local mencionado, os PMs abordaram um acusado de 19 anos e atrás do portão de um terreno, estava a droga e o dinheiro, que foram apreendidos. Já o suspeito, encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

