Suspeito é detido com entorpecentes na Vila Jacobucci

Crédito: Divulgação

Após denúncia via Copom, policiais militares detiveram por volta das 20h30 desta segunda-feira, 20, F.A.S., acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu no cruzamento das ruas Júlio Prestes de Albuquerque com a Antenor Rodrigues Camargo, na Vila Jacobucci.

Durante a abordagem, o acusado tentou a fuga, mas foi detido. Com ele foi localizado 56 pinos de cocaína, 40 porções de maconha, 16 pedras de crack e R$ 46.

Encaminhado ao plantão, ficou à disposição da autoridade policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também