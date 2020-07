Suspeito é detido com cocaína em Ribeirão Bonito

Crédito: Divulgação

Um suspeito, acusado de tráfico de drogas, foi detido por volta das 20h40 desta quarta-feira, 8, na rua Luiz Fabri, no Jardim Centenário, em Ribeirão Bonito.

Policiais militares foram solicitados via Copom, dando conta que uma pessoa estaria vendendo drogas no citado local. Foi feita a abordagem em L.F. que estaria vendendo entorpecentes e após patrulhamento chegaram até E.N.N.J., que estava em atitude suspeita, e ao ver a viatura mudou de direção e começou a mexer no bolso do shorts.

Feita a abordagem e revista, foi localizado no bolso um maço de cigarro com cinco pinos com cocaína. Encaminhado ao plantão policial, ficou à disposição da justiça.

