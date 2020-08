Suspeito é detido com arma na Vila Lutfalla

Crédito: Arquivo/SCA

Policiais militares, durante patrulhamento preventivo, deteve por volta dos 49 minutos desta quinta-feira, 20, L.H.R., que estaria portando um revólver calibre 22, municiado com quatro balas intactas.

O suspeito estava em companhia de um comparsa pela rua Castro Alves, na Vila Lutfalla e ao avistarem a viatura policial, tentou a fuga, porém foi abordado.

Indagado, disse que iria realizar um assalto a uma casa nas imediações, sem especificar qual seria e que sua participação era para ser “olheiro” caso alguma viatura se aproximasse.

Diante da informação, os PMs foram em busca do comparsa e na rua Rocha Pombo, localizaram um Gol prata que estaria envolvido na ação. No interior estavam J.V.C. e M.A.S.B. Já R.Z.V. não foi localizado, porém estaria no veículo um celular de sua propriedade.

Os três suspeitos foram detidos e encaminhados ao plantão policial.

L.H.R. foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e recolhido ao Centro de Triagem. Os demais foram ouvidos e liberados.

Enquanto era confeccionado boletim de ocorrência, R.Z.V. compareceu e assumiu a propriedade do celular. Disse porém que teria emprestado aos amigos para ouvirem músicas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também