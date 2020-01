Suspeito é detido após tentativa de assalto na região da USP

Crédito: Divulgação

Um suspeito foi detido após uma tentativa frustrada de roubo por volta das 22h10 deste domingo, 19, na região da USP. Uma equipe da Polícia Militar foi alertada sobre o crime e se dirigiu para o local e deteve o acusado que estava acompanhado de uma mulher na rua dos Jasmins, no Cidade Jardim.

Após abordagem, com o suspeito foi localizado uma faca em sua cintura e ao ser indagado pelos PMs, disse que havia tentado efetuar o roubo tendo como comparsa seu irmão, que conseguiu a fuga. Na oportunidade, confessou outros dois crimes na região do Parque do Kartódromo e os produtos foram vendidos.

Encaminhado ao plantão policial a vítima reconheceu o irmão do suspeito como o autor da tentativa de assalto. A faca foi apreendida.

