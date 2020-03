Suspeito é detido após furto a residência

Um jovem de 21 anos foi detido, suspeito de furtar uma residência na rua Sete de Setembro.

De acordo com informações, a vítima chegou em casa por volta das 18 horas da última quinta-feira (19) e encontrou o local todo revirado e percebeu que havia sido furtada uma pulseira de ouro. Ela verificou as imagens da câmera de segurança e constatou que o ladrão escalou o muro lateral e entrou pela porta, que estava aberta.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local, registrou o boletim de ocorrência e realizou um patrulhamento pela região, tentando localizar o ladrão, mas não obteve êxito.

Na manhã de sábado (21), a vítima viu um jovem com as mesmas características e a mesma roupa do autor do furto, passando em frente a sua residência, por isso acionou novamente a polícia.

Uma equipe foi rapidamente ao local e deteve o suspeito, mas não encontrou nada ilícito com ele, que negou ter cometido o crime, sendo encaminhado ao plantão policial e posteriormente liberado.

