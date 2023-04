Suspeito é detido após furtar fiação de estabelecimento

SIGA O SCA NO

A fiação foi recuperada pela PM: suspeito detido - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 34 anos foi detido na manhã desta segunda-feira, 24, acusado de furtar fiação elétrica de um estabelecimento comercial no cruzamento das avenidas Tancredo de Almeida Neves com a Francisco Pereira Lopes, na região do Shopping Center.

Segundo apurado, dois suspeitos foram flagrados na prática do crime por funcionários da empresa que correram atrás e detiveram um dos acusados. O comparsa fugiu.

A PM foi acionada e encaminhou o suspeito até a CPJ. Após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem.

