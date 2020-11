Suspeito de roubo é preso após ação da PM e da PC

Um homem de 30 anos foi preso na tarde de quinta-feira (26), suspeito de ter cometido vários roubos a estabelecimentos comerciais, ocorridos ultimamente pela cidade.

Policiais militares estavam em patrulhamento pela Vila Izabel, quando abordaram o suspeito, o detiveram e encaminharam à DIG (Delegacia de Investigações Gerais), onde a Polícia Civil entrou em contato com duas vítimas de roubos, dos quais o acusado era suspeito e as vítimas o reconheceram.

L.T.N. negou o primeiro crime, no qual o ladrão levou o celular e a bolsa da vítima, mas confessou o segundo, em que teria levado R$ 462,00 do caixa do estabelecimento e ido embora em um veículo Uber, que foi identificado por populares, facilitando que se chegasse até o passageiro.

O motorista do aplicativo também foi detido e conduzido à DIG, mas não foi identificada nenhuma participação sua no crime.

O acusado disse ainda que usou o dinheiro do roubo para comprar cocaína para seu consumo próprio e pagar uma dívida no local. Ele teve sua prisão temporária decretada e foi recolhido ao Centro de Triagem.

