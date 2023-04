Suspeito de praticar roubo em Leme é preso em São Carlos

SIGA O SCA NO

Policiais que participaram em São Carlos, da Operação Adaga - Crédito: Maicon Maximino

Policiais civis de Leme, Pirassununga, Araras e Limeira, apoiados por PMs da Força Tática de São Carlos, cumpriram um mandado de busca de uma prisão temporária em um apartamento na Avenida Gregório Aversa, no Recreio São Judas Tadeu, em São Carlos e detiveram um suspeito acusado de praticar um assalto em

A ação policial fez parte da Operação Adaga e além de deter um acusado, as autoridades policiais localizaram no imóvel vários objetos de origem suspeita. A possibilidade é que eles sejam oriundos de crimes praticados pelo detido que foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

Leia Também