Suspeito de furtar várias escolas municipais é preso no Santa Felícia

Crédito: Luciano Lopes

Um jovem de 19 anos foi preso nesta quarta-feira (29), suspeito de ser o autor de vários furtos a escolas públicas ocorridos nos últimos tempos.

Após uma série de arrombamentos em escolas municipais, com alguns furtos consumados, sendo que o último ocorreu no final de semana passado e que foram levados cinco peças de carne congelada e algumas caixas de leite, a Guarda Municipal recebeu a denúncia que o autor seria J.A.C.C., 19 anos e verificou que as características dele eram as mesmas que já tinham verificado através das câmeras de segurança.

Uma equipe da GM localizou e abordou o acusado que confessou o furto ocorrido na madrugada de domingo, na escola EMEB Angelina Dagnone de Mello e na residência onde ele mora foram encontrados uma peça de carne e duas caixas de leite da mesma marca que a prefeitura costuma comprar. Ele confessou também que vendeu as outras peças de carne para comprar drogas com o dinheiro.

O acusado foi encaminhado ao plantão policial e ficou à disposição do delegado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também