Suspeito de envolvimento na morte de "Batata" é preso por policiais da DIG

Batata, vítima do homicídio

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, sob o comando do delegado João Fernando Baptista prenderam na manhã desta terça-feira, 19, um suspeito de 21 anos que pode estar envolvido no assassinato de Adriano Freitas de Souza, vulgo Batata, 31 anos, ocorrido no dia 6 de dezembro de 2022, na rua Paulino dos Santos, no Antenor Garcia. (veja notícia do crime na época)

As autoridades policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário e o acusado estava em sua casa, na rua Santa Lúcia, no Jardim Cruzado, em Ibaté. Na moradia havia ainda dois revólveres calibre 38 e 32, objetos diversos, uma pistola de brinquedo, uma quantia em dinheiro e uma quantia em drogas. Tudo foi apreendido.

A prisão

Em entrevista, Baptista detalhou como a DIG chegou até o suspeito, salientando que, após a morte de Batata, em investigações, um suspeito foi preso no início de 2023 e com ele foi apreendida uma arma com calibre compatível que teria matado Batata.

“A arma foi submetida a um exame de confronto balístico e constatado que seria a mesma utilizada no assassinato em questão. Com o resultado em mãos, solicitamos ao Poder Judiciário um mandado de busca e apreensão e fomos até a casa do suspeito na manhã de hoje (terça-feira, 19) e executamos a detenção do suspeito e de vários objetos que estavam no local”, disse o delegado.

Em silêncio

Baptista informou ainda que foram feitos questionamentos ao suspeito de 21 anos que não disse nada a respeito do crime. “Mas vamos solicitar ao Poder Judiciário a prisão preventiva para a sequência da investigação”, salientou o delegado, informando que a motivação de Batata envolve uma possível briga entre dois traficantes. “Em abril ou maio deste ano, Gabriel Santos Conceição que também tem envolvimento com este tipo de crime foi morto no mesmo bairro onde morava o Batata (Antenor Garcia)”, finalizou.