Suspeito de chefiar quadrilha de roubos de caminhonetes foi preso após intenso trabalho da Polícia Civil

Na tarde desta sexta-feira (22) a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) colocou as mãos em um homem que pode ser o responsável pela onda de furtos e roubos de caminhonetes que atingiu a cidade em meses anteriores.

Segundo o delegado João Fernando Baptista, L.M.P., 28, chefiava uma quadrilha e há tempos vinha sendo investigado pela sua equipe. Ele seria o responsável por emprestar as armas utilizadas nos crimes para os membros da quadrilha.

A quadrilha era bem organizada e contava com vários membros, cada um com uma função especifica.

Ainda de acordo com Baptista, algumas caminhonetes roubadas eram desmanchadas e outras levadas até a fronteira com o Paraguai, onde eram comercializadas de forma ilegal.

Além de L.M.P., a DIG prendeu no final da tarde desta J.A.T., de 18 anos, que segundo a Polícia, seria membro da organização criminosa e responsável por realizar o pagamento dos “soldados do crime”, responsáveis por roubarem as caminhonetes. Ele foi encontrado em casa, no Jardim Zavaglia e também teve a prisão temporária deferida pela Justiça. Ambos estão presos no Centro de Triagem local.

Nos próximos dias o delegado João Fernando Baptista deve finalizar o inquérito policial que será remetido ao poder judiciário que pode decretar a prisão preventiva da dupla.

Morte de "Cleitinho"

L.M.P. chegou a ser apontado como um dos responsáveis pelo assassinato do cabeleireiro Clayton José Dias Junior, 29, o “Cleitinho”, morto com 11 tiros de pistola 9 milímetros, em maio do ano passado, no bairro Jockey Clube. Ao ser ouvido ontem na DIG, o suspeito negou qualquer participação na morte de “Cleitinho”, muitos menos disse quem seria o responsável.

Segundo a Polícia, após o assassinato do cabeleireiro, os policiais da DIG descobriram que ele mantinha um barracão na mesma região onde foi assassinado, que seria utilizado para desmanchar e adulterar caminhonetes roubadas.

