Suspeito de assaltar farmácia na Sallum é morto em confronto com a PM

Crédito: Maycon Maximino

Um homem suspeito de praticar um assalto contra uma farmácia na avenida Sallum foi morto em confronto com a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (17).

A equipe de reportagem do SCA está no local e segundo as primeiras informações, após o assalto uma viatura da PM cruzou com o criminoso em uma moto. Houve perseguição até a rua Icarai, na região do CDHU, onde o individuo atirou contra a guarnição policial. No revide acabou baleado e morto.

O óbito foi constatado pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU. O homem que morreu foi identificado como Marcos Antônio Zanbom, conhecido dos meios policiais, com várias passagens criminais.

Mais informações em instantes.

