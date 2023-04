Suposto integrante de crime organizado ameaça creche em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um desconhecido, afirmando ser integrante de uma facção do crime organizado teria entrado em contato via telefone com uma creche na Vila Prado, em São Carlos, e feito ameaças.

A atendente, de 29 anos, elaborou boletim de ocorrência na CPJ. Relatou que a ligação aconteceu por volta das 7h30 e o interlocutor, além das ameaças, teria exigido uma quantia em dinheiro (entre R$ 2 mil e R$ 5 mil), e afirmado que seria uma retaliação, já que fazia parte de um “acerto de contas”, pois dois integrantes da facção estariam presos.

Disse ainda que, caso a creche não obedecesse, homens armados iriam invadir a instituição de ensino infantil.

Leia Também