Suposto “agente da dengue” faz mais uma vítima em São Carlos

O crime ocorreu na quarta-feira, 12, e foi registrado somente na quarta-feira da semana seguinte, 19, deste mês. Porém, um desconhecido com prancheta, bolsa e máscara facial e se fazendo passar por um suposto “agente da dengue”, cometeu mais um crime em São Carlos. A entrada da moradia foi flagrada por câmeras de segurança.

A vítima da vez, de 53 anos, reside na rua Floriano Peixoto, no Jardim Paulista. Segundo ela, que teria saído para o trabalho, o crime teria ocorrido no período da tarde. O acusado entrou no quintal, arrombou uma das portas e levou diversos objetos e R$ 800. Posteriormente saiu tranquilamente sem levantar suspeitas.

O crime foi constatado quando chegou em casa, deparou com danos na fechadura e a casa em desalinho. O crime foi registrado na CPJ.

