Suposta traição termina em possível agressão no Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por guardas municipais por volta das 22h50 desta quarta-feira, 7, na rua José Felontas Sobrinho, no Cidade Aracy.

Segundo apurado, a vítima, de 23 anos, acusa o companheiro, de 27 anos, de ameaça-la com uma faca e ter dado um golpe em sua testa, agressão negada pelo acusado.

A vítima disse ainda que uma suposta traição teria feito com que ela terminasse o relacionamento, a contragosto do companheiro. Diz ainda que ele teria quebrado seu celular. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

