Sol atrapalha e motorista bate em poste no Portal do Sol

Crédito: Maycon Maximino

Uma picape colidiu contra um poste no final da tarde desta segunda-feira (20), no bairro Portal do Sol, em São Carlos. O motorista de 59 anos ficou ferido.

O acidente aconteceu na avenida Comendador Alfredo Maffei, na região da escola Educativa. O motorista seguia no sentido bairro/centro, quando o sol teria ofuscado sua visão. Com isso, ele acabou colidindo contra o poste que fica na frente de um posto de combustíveis.

O motorista foi atendido pela equipe do Samu e depois encaminhado até a Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também