Osvaldo Gomes Moreira de 59 anos está desaparecido.

Segundo sua sobrinha, Vitória, o tio saiu do trabalho na última sexta-feira (11) dizendo que ia na casa de um amigo na região do Encanto do Planalto e não retornou mais para casa.

A família pede ajuda para obter informações sobre paradeiro de Osvaldo. Informações podem ser repassadas no contato: 16 99267-1912 ( Zélia ) ou na Polícia Militar 190

